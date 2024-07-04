Стало известно о задержании кандидата в Мосгордуму

Полиция задержала кандидата в Мосгордуму от КПРФ Дмитрия Сараева. Об этом сообщил в Telegram-канале глава московского горкома партии Николай Зубрилин.

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Известно, что Сараев выдвигается по 21 избирательному округу — район Марьино.

В 2022 году он был зарегистрирован на выборы депутатов муниципального собрания внутригородского муниципального образования Текстильщики в Москве от партии КПРФ, но проиграл.

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