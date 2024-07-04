В Петербурге мальчик спикировал с восьмого этажа, пока мать отлучилась в соседнюю комнату

Мальчик из Петербурга попал в больницу с многочисленными травмами после выпадения из окна восьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел на улице Черкасова. По словам матери, они находились в одной комнате, но в какой-то момент четырехлетний мальчик отошел на кухню за печеньем. Там он заинтересовался открытым окном и спикировал с высоты.

«Под домом нашли и москитную сетку, которая не выдержала вес интересующегося миром ребенка», – сообщается в публикации.



Младшего члена семьи оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии. Специалисты диагностировали у него разрыв селезенки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, закрытую травму груди и другие.

Как сообщает 78.ru, ребенок проживает с матерью в съемной комнате. В момент, когда произошел инцидент, она отошла в туалет, а ребенок отправился на кухню.

«Вернувшись, женщина обнаружила, что на окне нет сетки, а ее сын не отзывается», – сообщается в публикации.



Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.