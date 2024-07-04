Вскрылись страшные обстоятельства смерти младенца в Петербурге

Мать четырехмесячной девочки, о гибели которой стало известно 3 июля, признала свою вину.

Во время допроса она рассказала, что долго не могла успокоить дочь, поэтому начала бить ее по лицу, а после бросила в кроватку. После она, как ни в чем не бывало, ушла к подруге пить алкоголь. Дочку она оставила с видеоняней.

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Мать задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности», позже его переквалифицировали на более тяжкую статью об убийстве, передает издание 78.ru.