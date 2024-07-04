В Ростове-на-Дону при расследовании инцидента с захватом заложников в местном СИЗО четыре сотрудника были уволены.

Четверо сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону были уволены в ходе расследования инцидента с захватом заложников, произошедшего 16 июня.

Помимо этого, в ходе последнего обыска у арестантов найдены две игровые приставки PlayStation 4 и одна XBox, об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

В СПЧ назвали возможную причину захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону побрили налысо после захвата заложников.