В гибели Мэттью Перри оказалась замешана еще одна знаменитость

Пару месяцев назад расследование внезапной смерти звезды «Друзей» возобновилось, и неспроста. Теперь вместо бывшей жены актера Чарли Шина Брук Мюллер (с нее обвинения сняли) в списке подозреваемых числится еще одна знаменитость, пишет In Touch Weekly, правда, пока ее имя издание раскрывать не спешит. Со ссылкой на источник таблоид пишет, что с этой звездой Мэттью Перри также сблизился в реабилитационном центре, а позже и вплоть до кончины актера их связывала общая тайна.

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Мэттью и его напарник, добавляет таблоид, утверждали, что они «трезвы», но на самом деле были «ходячими аптеками». Ночи напролет они проводили за разговорами о своих пристрастиях, а днем захаживали к врачу, который давал им рецепт на кетамин. Инсайдер считает, что они помогали друг другу, когда «запасы» кого-то из них иссякали. Расследование этой «дружбы», по мнению информатора, может помочь полиции понять, кто дал Мэттью лекарство, которое его убило: «Если бы у федералов был телефон этой знаменитости, они бы точно что-то нашли. Она не стирает свои текстовые сообщения».

Следователям, напомним, показалось слишком странным, что в крови якобы завязавшего с наркотиками Мэттью Перри кетамина было недостаточно для летального исхода. Более того, на месте происшествия не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Позже обвинения были предъявлены нескольким людям.

Повторного расследования, к слову, не было бы, если бы на нем не настоял отчим Перри.