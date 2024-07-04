Россиянин пошел на госизмену ради переезда в Германию

В Омске вступил в законную силу приговор в отношении 46-летнего местного жителя, признанного виновным в государственной измене.

Как сообщается в telegram-канале судов Омской области, мужчина собирал военные сведения, являющиеся государственной тайной, и пытался выйти на контакт с немецкой стороной для обмена этих сведений на ПМЖ в Германии.

Приговором областного суда злоумышленнику назначены 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее "СП" писала, что житель Приморья арестован по обвинению в передаче ГУР Украины данных об уязвимых местах на железной дороге.