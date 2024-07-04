Раскрыта причина масштабных лесных пожаров в Бурятии

В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии заявили, что аномальная жара почти под 40°C стала причиной возникновения лесных пожаров в Бурятии, в регионе действуют 19 возгораний на площади более 21,5 тысячи гектаров. Об этом сообщается на сайте агентства. В публикации отмечается, что на утро 4 июля в Бурятии продолжаются работы по тушению 19 возгораний.

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За прошедшие сутки в республике обнаружили семь возгораний. Их причиной стала сухая гроза, в одном из районов пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Отмечается, что на тушении работают 409 человек, задействована 51 единица лесопожарной техники.

Два лесных пожара локализованы в Забайкальском крае

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории республики. Также учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявлял, что жаркая погода в июле скажется на пожарной обстановке в России, а для некоторых населенных пунктов появится серьезная угроза.