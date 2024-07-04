Защита американца Блэка обжаловала приговор

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева заявила, что защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за кражу, подала жалобу на приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

© Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, 2024 год

По ее словам, апелляционная жалоба защиты Гордона Блэка поступила в приемную Первомайского районного суда Владивостока 4 июля. Адвокаты гражданина США просят отменить приговор от 19 июня, а также передать уголовное дело на новое разбирательство, добавила Оленева.

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До этого Первомайский районный суд Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу о краже. Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.