СК добавил в обвинение против генерала Попова пункт о служебном подлоге

Следственный комитет РФ добавил в обвинение против экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова пункт о служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

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"Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", - рассказал сотрудник СК.



Отмечается, что вину Попов не признает. До этого генерал Попов дал изобличающие показания на своих предполагаемых подельников. 21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта.

Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.