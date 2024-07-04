Военный суд арестовал комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова до 19 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

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Суд вменял Городилову мошенничество на сумму не менее одного миллиона рублей, за что ему грозит до 10 лет колонии. Кроме того, заседание прошло в закрытом от СМИ и публике режиме по просьбе следствия.

Военная контрразведка ФСБ задержала комбрига в Рязани, а потом доставила его в Москву. Тогда точных сумм не сообщалось. Сам Городилов, при этом, находится под санкциями со стороны США и других государств. О его аресте ходатайствовало главное военное следственное управление СКР.

Ранее по аналогичному делу был арестован экс-председатель правления "Группы ГАЗ" Эрик Эберхардсон на два месяца. По версии следствия, злоумышленник обманом заставил потерпевшего передать ему деньги для якобы вложения в развитие предпринимательской деятельности. При этом, чтобы заверить жертву в искренности, он подписал расписку.