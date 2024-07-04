Суд Москвы арестовал имущество подозреваемого в сборе военных сведений Винатье

Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество французского гражданина Лорана Винатье, задержанного по подозрению в сборе информации о военной деятельности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В электронной базе суда говорится, что арест был наложен на имущество по уголовному делу, возбужденному по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. При этом имени и фамилии обвиняемого не приводится. О задержании гражданина Франции Следственный комитет РФ сообщал 6 июня. По версии следствия, он несколько лет вел сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности страны. В СК также заявляли, что он имел умысел на неисполнение "обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов". 7 июня Винатье предъявили обвинение в сборе данных. В июле ФСБ заявила, что деятельность швейцарской НКО "Centre for Humanitarian Dialogue", сотрудником которой является французский гражданин, не соответствует ее официальным гуманитарным целям.