Появились подробности биографии задержанного ФСБ полковника ВДВ

Издание Ura.ru опубликовало данные биографии командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады полковника Артема Городилова, задержанного по подозрению в мошенничестве.

Как указывает издание, Городилов выбрал военную карьеру, вдохновившись примером отца. Городилов-младший обучался в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени Маргелова и в Общевойсковой академии Вооруженных сил имени Фрунзе.

После окончания учебы он начал службу в 76-ю гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в 2019 году возглавил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк имени Александра Невского. В апреле 2022 года за участие в боях в Киевской области Городилову было досрочно присвоено звание «гвардии полковник». Вскоре после этого он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ, а в мае того же года стал командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске.