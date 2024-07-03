В Москве задержали попавшего под санкции США полковника

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Полковника подозревают в особо крупном мошенничестве. Какие-либо подробности дела не разглашаются. 4 июля следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу.

Городилов находится под санкциями США и других стран.

Бывшую чиновницу ФНС могут лишить квартиры в Москве

21 мая по подозрению в мошенничестве арестовали экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений.