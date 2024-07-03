Адвокат: защита Винника надеется свести приговор к уже отбытому сроку

Зашита гражданина РФ Александра Винника надеется свести наказание к уже отбытому им сроку и обсуждает это с прокуратурой США. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух.

— Мы попытаемся получить уже отбытый срок. Мы работаем и стараемся получить отбытый срок, — сообщил он.



По словам юриста, сторона защита ведет переговоры с обвиняемым о зачете в приговоре тех почти шести лет, которые Винник провел в тюрьме, передает РИА Новости.

В мае Бух сообщал, что арестованный Винник, который обвиняется в создании биржи криптовалют BTC-e, признал вину в рамках сделки с прокуратурой.

Россиянин был арестован в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США предъявили ему обвинение в нарушении американского законодательства и заявили, что Винник, не имея лицензии, создавал биржи криптовалют, которые использовал для отмывания особо крупных сумм.

Отмечается, что свою вину он не отрицал. Согласно приговору Исправительного суда Парижа, Винник был признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пяти годам тюрьмы. В августе 2022 года россиянина перевезли в Бостон (США).