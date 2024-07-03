Выросло число пострадавших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС

При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали девять сотрудников, уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее в СМИ появились публикации о том, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга». Журналисты сообщили, что в результате пострадали восемь человек.

«[В Энергодаре] пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — отметил Черничук.



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Директор пояснил, что восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что атаки на ЗАЭС являются нарушением пяти принципов безопасности станции.