Выросло число пострадавших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС

Число пострадавших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС увеличилось до девяти
При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали девять сотрудников, уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились публикации о том, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга». Журналисты сообщили, что в результате пострадали восемь человек.
«[В Энергодаре] пострадало девять работников Запорожской станции, которые занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — отметил Черничук.
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Директор пояснил, что восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что атаки на ЗАЭС являются нарушением пяти принципов безопасности станции.