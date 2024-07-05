Мужчина похитил 879 килограммов бесплатных газет в Москве для сдачи в макулатуру

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками из ОУР ОМВД России по столичному району Бескудниково задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной партии газет. Об этом в пятницу, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— В территориальный отдел полиции обратился руководитель одной из фирм, отвечающих за распространение газет различных редакций. По его словам, неизвестные с места хранения социальных газет, предназначенных для бесплатной выдачи жителям города Москвы, похитили 146 пачек печатной продукции общим весом 879 килограммов. Материальный ущерб от действий злоумышленников составил более 45 тысяч рублей, — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что вором оказался 32-летний мужчина. Позже выяснилось, что газеты он похищал с целью сдачи в макулатуру.

Следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Бывшая сотрудница МГУ предстанет перед судом за кражу картины художника Льва Лагорио «Бурное море» из здания геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ее стоимость оценивается примерно в шесть миллионов рублей.

4 июля аферист похитил у жительницы Москвы 3,8 миллиона рублей под предлогом удаления интимных фотографий. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, жертвой преступления стала 23-летняя девушка.