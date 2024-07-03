AP: в США на оборонном предприятии прогремел взрыв
На оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден (штат Арканзас, США) прогремел взрыв. Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, при взрыве один сотрудник промышленной площадки пропал без вести, два человека получили ранения.
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Врачи оказали пострадавших первую помощь и госпитализировали в одну из городских клиник.
Причины и обстоятельства инцидента с пиротехникой расследуются.