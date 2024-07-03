Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 70 километров к юго-востоку от города Калама с населением около 143 тыс. человек. Город расположен в глубине северной части страны, поэтому землетрясение не создало риска формирования цунами.

Глубина залегания очага землетрясения составила приблизительно 105 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого сильное землетрясение произошло близ городов Североуральск и Краснотурьинск в Свердловской области.

Как отмечают ученые из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, землетрясение могло бы представлять угрозу для людей и построек, однако толчки произошли в лесной местности, поэтому реальной опасности для населения не было.