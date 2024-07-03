Бывшую чиновницу ФНС могут лишить квартиры в Москве

Московская прокуратура призвала Гагаринский районный суд изъять квартиру бывшего заместителя начальника инспекции ФНС № 15 Елены Ишхановой, которую обвинили в получении взятки.

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Изъятую недвижимость предлагается обратить в доход государства. Кроме того, прокуратура также призвала изъять недвижимость у родственников Ишхановой.

«Басманная межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества бывшего заместителя начальника ИФНС России № 15 по г. Москве Елены Ишхановой и ее родственников, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, а также взыскании с указанных лиц эквивалента стоимости проданного имущества, а всего на сумму свыше 123,5 млн рублей», — сказано на сайте ведомства.



В результате проверки прокуратуры было установлено, что Ишханова «фактически являлась владельцем значительного количества объектов имущества, полученных из не предусмотренных законом источников». Как считает сторона обвинения, чтобы скрыть этот факт бывшая чиновница оформляла недвижимость на родственников. Всего Ишханова приобрела незаконным путем две квартиры в Москве, земельный участок в Московской области, а также автомобили BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX450d.

Ишханова, с 2003 года занимавшая различные должности в налоговых органах, задекларировала совокупный с супругом доход в размере более 75,2 млн руб. Однако ряд задекларированных доходов чиновницы и ее мужа прокуратура отказалась считать законными — в частности, речь идет о вырученных от продажи двух автомобилей и квартиры на улице Островитянова, а также о подаренных ее супругу средствах на общую сумму 52,5 млн руб.

Напомним, что в апреле прошлого года в отношении Ишхановой было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — «получение взятки в особо крупном размере».