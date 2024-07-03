Пытавшийся увести ребенка в Москве объяснил свой поступок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным правоохранителей, задержанный 28-летний злоумышленник сказал, что 1 июля ребенок сам обратился к нему с просьбой купить еды. Пострадавшего также опросили в присутствии матери и психолога. Мальчик сообщил, что в отношении него противоправные действия не совершались. Предварительно установлено, что ребенок воспитывается в многодетной семье. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует проверку инцидента.

В Москве неизвестный пытался увести ребенка с детской площадки

Ранее сообщалось, что ребенка у мужчины отбил курьер, который заметил, как тот уводит его. На опубликованном видео доставщик спрашивает у бородатого мужчины, его ли это ребенок. Тот отпускает мальчика.

«Все нормально было у нас», — уверяет он и уходит.



По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял его за руку и повел в неизвестном направлении.