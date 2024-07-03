Названо количество пострадавших в результате атаки ВСУ на ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки ВСУ на подстанцию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадали восемь человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, все пострадавшие были доставлены в больницы. При этом, в результате ударов большая часть Энергодара осталась без электроэнергии — сейчас над восстановлением подачи электричества работают специалисты.

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«Сегодня ВСУ нанесли удар по подстанции “Радуга” Запорожской атомной электростанции. В результате восемь сотрудников подстанции получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. <...> Ситуация с электроснабжением города достаточно тяжелая. Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов», — рассказал он.



3 июля ВСУ атаковали подстанцию ЗАЭС «Радуга». Как заявил глава Энергодара, в результате атаки была создана значительная угроза жизнеобеспечению города.