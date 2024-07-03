Пилот Turkish Airlines чуть не привез на Украину пассажиров рейса Анталья – Москва

Пассажир рейса TK 211 авиакомпании Turkish Airlines, прилетевший 2 июля из Антальи (Турция) в Москву, обратил внимание редакции TourDom.ru на странный маршрут лайнера – он едва не прилетел на Украину.

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Самолет, находясь над территорией Румынии, вместо того чтобы далее лететь над Венгрией, взял курс на Молдову. Почти достигнув государственной границы Украины, буквально в 20 км от нее лайнер резко развернулся на 180 градусов и, сделав петлю, вернулся на прежнюю траекторию: через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Беларусь – в Москву. Напомним, что воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов.

Как пишет пассажир, обстановка на борту была самая обычная, никаких объявлений с объяснением причин такого маневра экипаж не давал.

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Его наблюдения подтверждаются данными flightradar24.

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома», где мы предложили высказать версии, с чем связан такой «зигзаг», совершенный лайнером Turkish Airlines, подписчики теряются в догадках: «Видимо, забыл, что через Украину нельзя. Вспомнил – развернулся», – иронизируют в комментариях. Некоторые предполагают, что самолет мог обходить грозовой фронт, но, как поясняют специалисты в области авиации, против этого свидетельствует возврат лайнера в точку начала маневра – обычно пилоты так не делают. Есть также версия сбоя в отображении маршрута – такое порой случается. Но и она вряд ли правдоподобна: судя по данным онлайн-табло аэропорта Антальи, самолет вылетел всего на 15 минут позже расписания, а прибыл во Внуково с задержкой в 48 минут. Значит, в полете он провел на полчаса дольше штатного времени, по всей видимости, как раз из-за дополнительного крюка над Молдовой.

Редакция отправила запрос в Turkish Airlines.