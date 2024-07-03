Пилот Turkish Airlines чуть не привез на Украину пассажиров рейса Анталья – Москва

Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines чуть не прилетел на Украину вместо Москвы. Об этом сообщает TourDom.

Отмечается, что лайнер держал курс из Антальи в Москву, когда внезапно сбился с намеченного маршрута. Пролетая над Румынией, рейс внезапно взял курс на Молдову. В 20 км от границы с Украиной лайнер все-таки развернулся, сделал петлю и вернулся на изначальный курс. При этом воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов.

О ситуации на борту рассказал один из пассажиров. По его словам, обстановка на воздушном судне была обычная — экипаж не сделал для пассажиров никаких соответствующих комментариев. В Turkish Airlines также пока никак не прокомментировали ситуацию.

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