Пилот Turkish Airlines чуть не привез на Украину пассажиров рейса Анталья – Москва

Пассажирский самолет из Турции чуть не прилетел на Украину вместо Москвы
Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines чуть не прилетел на Украину вместо Москвы. Об этом сообщает TourDom.
Отмечается, что лайнер держал курс из Антальи в Москву, когда внезапно сбился с намеченного маршрута. Пролетая над Румынией, рейс внезапно взял курс на Молдову. В 20 км от границы с Украиной лайнер все-таки развернулся, сделал петлю и вернулся на изначальный курс. При этом воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов.
О ситуации на борту рассказал один из пассажиров. По его словам, обстановка на воздушном судне была обычная — экипаж не сделал для пассажиров никаких соответствующих комментариев. В Turkish Airlines также пока никак не прокомментировали ситуацию.
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