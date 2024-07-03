В Сочи мужчина умер на заполненном людьми пляже

В Сочи произошла очередная смерть туриста. 3 июля мужчина окунулся в море и умер на пляже, который был заполнен людьми.

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Подробности сообщает Sochi1.ru.

Трагедия произошла на пляже «Приморский», который расположен в Центральном районе. 3 июля мужчина пришел на море, зашел в воду, как вдруг ему стало плохо. Турист начал тонуть, его достали из воды. Однако оказанная первая помощь не спасла – он скончался на берегу.

Умершего накрыли белой простыней. В этот момент рядом находились другие туристы.

Причина смерти пока не ясна: ее предстоит установить судмедэкспертам.

16 июня в Сочи девушку унесло в море во время шторма – 20 числа ее нашли в 12 километрах от места происшествия. Тело 20-летней девушки кремировали. Родственники сообщали, что она умерла мгновенно.