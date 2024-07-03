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Суд Москвы арестовал тренера сборной РФ по вольной борьбе за содействие терроризму

Щербинский суд Москвы арестовал тренера сборной РФ по вольной борьбе Алишери Исматзоду за содействие терроризму до 28 августа, передает ТАСС.

Суд арестовал тренера сборной РФ по вольной борьбе за содействие терроризму
© ТАСС

Он был задержан правоохранителями 1 июля. По информации от Федерации спортивной борьбы России подтвердили, для них это стало шокирующей новостью. В свою очередь, в Московском среднем специальном училище Олимпийского резерва № 1, где Исматзода был тренером в последнее время заявили, что о проводимых с ним следственных действиях ничего не знают.

Ранее за призывы к терроризму через Сеть был арестован работник Федеральной службы исполнения наказания РФ (ФСИН) Александр Смирнов. По версии следствия, он выступил против проведения специальной военной операции на Украине, разместив в статусе одного из мессенджеров призыв к террористической деятельности.

До этого за оправдание террористических актов была заочно арестована активистка Залина Маршенкулова. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания.

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