В Москве трех человек доставили в полицию после конфликта со стрельбой

Конфликт между мужчинами на юго-востоке Москвы закончился стрельбой, три человека доставлены в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино, в результате которого один из участников произвел выстрел. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими трое граждан были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.



В ГУ МВД добавили, что стрельба, предположительно, велась из травматического пистолета. "Пострадавших в результате его действий нет", - добавили в главке. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства, после чего действиям задержанных будет дана правовая оценка.