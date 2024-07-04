В Жигулевске двое подростков ушли гулять с собакой и пропали

В Самарской области двое школьников ушли на прогулку с собакой и пропали, детей вторые сутки ищут полиция и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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Двое мальчиков 14 и 16 лет 2 июля вышли из дома по улице Никитина в Жигулевске, подростки намеревались выгулять собаку, но домой так и не вернулись. Ориентировки с приметами пропавших подростков направлены в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчиков оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города. Один из мальчиков ростом 160-165 сантиметров был одет в черную футболку с надписью белого цвета, серые шорты, черные кроссовки и носки. Второй подросток ростом 165-173 сантиметра был в черной футболке с серым принтом, черных шортах и коричневых сандалиях.

До этого сообщалось, что в Бурятии подросток нашел потерявшегося трехлетнего мальчика. Трехлетний мальчик пропал со двора частного дома в селе Турунтаево 6 июня, родители обратились в правоохранительные органы. Мальчика случайно нашел 14-летний подросток. Он увидел ребенка на дороге возле лесного массива, пропавший был в шортах, майке и без обуви. На вопросы, чей он и как его зовут, мальчик не отвечал и попытался убежать в лес. Школьник позвонил родителям и вместе с матерью доставил потерявшегося сотрудникам полиции, беглеца вернули в семью.