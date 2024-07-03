Мужчина открыл огонь по людям в Москве

В Москве неизвестный мужчина открыл огонь по противникам. По предварительным данным, есть раненые, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 3 июля, на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино.

Два десятка мигрантов вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку. Один из ее участников внезапно достал оружие и открыл огонь по противникам.

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После начала стрельбы, отметили журналисты, участники потасовки разбежались. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве 21 мая. Пострадали два человека, их экстренно госпитализировали.