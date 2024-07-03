В сочинском порту взорвался катер

В Морпорту Сочи взорвался пассажирский катер. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сочи 24».

Отмечается, что в момент происшествия на борту катера находились два человека. В результате взрыва одного из них отбросило в сторону взрывной волной. При этом, согласно предварительной информации, никто из находящихся рядом не пострадал.

Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как взрыв деформирует корпус судна, а человек на его борту падает в сторону. Предполагается, что причиной взрыва стало скопление бензиновых паров.

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