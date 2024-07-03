В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился новый фигурант

Учащийся восьмого класса, студент и рабочий-монтажник стали фигурантами по делу о покушении на подготовку убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Вечерняя Москва

Как сообщает источник, в СК связали задержание подростка-восьмиклассника, студента колледжа и монтажника с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство. Газета.Ru

Летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Lenta.ru