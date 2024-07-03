Экс-мэра Нового Уренгоя задержали за взятку в Москве

Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным Telegram-канала Baza задержание прошло 1 июля, но известно об этом стало только сейчас. По информации источника ТАСС, по одному делу с Вороновым были задержаны еще три человека.

Несколько дней назад, 28 июня, Воронов сообщил, что уходит в отставку. Он заявил, что впереди его ждут новые задачи.

Должность главы Нового Уренгоя Воронов занимал в течение четырех лет. До этого, с 2018 года, он был заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.