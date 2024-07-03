Чебуречная взорвалась в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщает, что днем 3 июля произошел взрыв в одной из подмосковных чебуречных. По предварительным данным, причиной стал газовый баллон.

Взрыв произошел в чебуречной, расположенный на железнодорожной станции Кубинка в Одинцовском районе. По данным SHOT, пострадал один человек.

Ранее водитель автобуса пострадал при взрыве газового баллона в Москве. Инцидент произошел в автобусе с доустановленным газовым оборудованием. Среди пассажиров пострадавших не было. MSK1.RU сообщало, что причиной взрыва могла стать аномальная жара.