Застройщик резко ответил на вопрос об умершем крановщике в Москве

Руководитель проекта ЖК HIGH LIFE, который строится в Даниловском районе Москвы, Озгюр Биринджи в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать смерть строителя в кабине крана. Он отметил, что сейчас у него нет возможности говорить. Застройщик также заявил, что не собирается общаться с журналистами.

Я не могу говорить. Почему вы звоните вообще? Да, я вам говорил — я не могу сейчас говорить. Почему вы второй-третий раз звоните? Мне делать нечего? С тобой буду говорить что ли? — высказался застройщик.



Ранее в Сети появилось видео транспортировки тела умершего на высоте 30-этажного дома крановщика. Согласно видеозаписи, спасатели протянули трос между кабиной и последними этажами строящегося высотного здания. По нему эвакуировали труп работника. Мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание в кабине. Альпинисты долго не могли к нему подобраться из-за жары и сильного ветра.

До этого башенный кран загорелся на севере Москвы. Строительная техника воспламенилась на уровне 25-го этажа. Инцидент произошел на Выборгской улице. Вероятной причиной происшествия стала жара — кран мог загореться из-за замыкания электрооборудования.