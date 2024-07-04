Покинувшего Россию Шаца* оштрафовали на 30 тыс. рублей

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тыс. рублей стендап-комика и телеведущего Михаила Шаца* (включен в реестр иностранных агентов) за публикацию материала в интернете без указания на свой статус иноагента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Шаца за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.



21 декабря 2023 года Шац распространил на платформе YouTube информацию без указания на то, что он признан в России иноагентом. Таким образом, указал суд, Шац нарушил право людей на получение достоверной информации.

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Шац после начала военной операции на Украине выступил против ее проведения. По данным открытых источников, тогда же телеведущий уехал в Израиль.

Шац был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 года, одновременно с музыкантом Андреем Макаревичем, журналистами Дмитрием Гордоном, Катериной Гордеевой и Кириллом Мартыновым. Ранее, в июле 2022 года, иноагентом была признана телеведущая Татьяна Лазарева, на тот момент являвшаяся супругой Шаца.