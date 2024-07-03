Появился новый поворот в деле о гибели крановщика в Москве

Крановщик, которому стало плохо в кабине башенного крана на высоте около 90 метров на строительной площадке высотного здания на юге Москвы, умер, вероятно, от передозировки наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

До этого СМИ писали, что в столице рабочий потерял сознание в кабине башенного крана на высоте около 90 метров из-за жары. Инцидент произошел на юге Москвы. Строящаяся высотка находится по адресу: 1-й Кожевнический переулок, дом 10, строение 2. На место происшествия направили спасателей. Позднее стало известно, что мужчина погиб. Сообщалось, что крановщик умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Крановщик погиб на высоте 200 м в Москве

В столице уже несколько дней наблюдается жара. 2 июля стало самым жарким днем в столице с начала года, а также побило рекорд за все время метеонаблюдений на станции ВДНХ. Днем в городе прогрелся до +31,0 градуса. Очередной антирекорд по жаре синоптики спрогнозировали в четверг, 4 июля, местам температура поднимается до +34.