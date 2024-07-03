В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился новый фигурант

Учащийся восьмого класса, студент и рабочий-монтажник стали фигурантами по делу о покушении на подготовку убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно данным Следственного комитета, задержание молодых людей произошло 7 мая в рамках расследования инцидента о хулиганстве. Им были наложены ограничения на выход из дома по ночам в качестве меры пресечения. Уточняется, что задержание было связано с деятельностью неонацистской группы «Параграф88», об говорится в сообщении.

15 июля 2023 года правоохранители предотвратили подготовку убийств главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

20 ибля в Москве арестовали десятиклассника по делу о покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Так, десятиклассник стал уже восьмым фигурантом громкого дела. Что известно о покушении на российских журналисток — в материале «Вечерней Москвы».