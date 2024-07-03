В Бурятии мальчик резал хлеб и воткнул себе нож в глаз

Медики Бурятии спасли ребенка, который получил колото-резаное ранение правого глаза. Об этом сообщает ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Инцидент произошел в Гусиноозерске. Мальчик резал хлеб ножом, в какой-то момент прибор выскользнул из рук и попал в глаз. После этого шестилетний ребенок пожаловался родителям на то, что ему что-то мешает. Взрослые обратились в местную больницу, откуда пострадавшего направили в Улан-Удэ.

В заведении медики назначили срочную операцию. После этого зрение мальчика полностью восстановилось. Более того, каких-либо осложнений не наблюдалось.

"Все сложилось хорошо. И тут позитивный настрой и родителей, и ребенка тоже сделали свое дело!" – поделилась врач-офтальмолог больницы Екатерина Кучкина.



В медучреждении напомнили родителям о том, что важно контролировать действия своих детей и не оставлять их без присмотра в случае, если в руках у младшего члена семьи находятся режущие предметы.