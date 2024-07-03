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Иностранец надругался над тремя девочками на пляже в Москве

В Москве гражданин Узбекистана стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над несовершеннолетними. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Иностранец надругался над тремя девочками на пляже в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел на территории пляжа «Борисовские пруды». По версии следствия, иностранец надругался над тремя девочками, старшая из которых 2012 года рождения.

«Они рассказали о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – поделились в ведомстве.

В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело, его задержали. Мужчине уже предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении иностранца под стражу.

На данный момент фигуранта процесса проверяют на причастность к подобным преступлениям.

До этого в Калужской области иностранца задержали за домогательства в отношении ребенка из Обнинска. По версии правоохранителей, уроженец Таджикистана зашел в подъезд за 11-летней девочкой и домогался ее. Мужчину заключили под стражу.

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