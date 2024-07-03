Иностранец надругался над тремя девочками на пляже в Москве

В Москве гражданин Узбекистана стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над несовершеннолетними. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории пляжа «Борисовские пруды». По версии следствия, иностранец надругался над тремя девочками, старшая из которых 2012 года рождения.

«Они рассказали о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – поделились в ведомстве.



В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело, его задержали. Мужчине уже предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении иностранца под стражу.

На данный момент фигуранта процесса проверяют на причастность к подобным преступлениям.

До этого в Калужской области иностранца задержали за домогательства в отношении ребенка из Обнинска. По версии правоохранителей, уроженец Таджикистана зашел в подъезд за 11-летней девочкой и домогался ее. Мужчину заключили под стражу.