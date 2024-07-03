В Вологодской области получил повреждения газопровод

Повреждение газопровода произошло в Грязовецком округе Вологодской области, участок перекрыт, ведутся восстановительные работы. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба врио губернатора.

"Сегодня в 6 часов утра произошел хлопок на газопроводе под Грязовцем в районе деревни Юрово. По информации специалистов, в настоящий момент участок перекрыт. Потребители к газопроводу не подключены, пострадавших нет", - привела пресс-служба слова главы Грязовецкого округа Сергея Фекличева.



Как сообщил руководитель муниципалитета на своей странице "Вконтакте", "на участке магистрального газопровода "Грязовец - Ленинград I" произошла разгерметизация без возгорания.