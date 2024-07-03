$87.99+0.6993.69-0.26
Почта

При обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали три человека

Трое мужчин пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекина Белгородской области. На сельхозпредприятии произошел пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали три человека
© РИА Новости
"Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего - легкая", - написал глава региона.

По словам губернатора, пострадавшие доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается.

"Очаг возгорания оперативно потушен пожарными расчетами", - добавил Гладков.

На территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Горячая новость