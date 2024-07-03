В Москве неизвестный пытался увести ребенка с детской площадки

На юго-востоке Москвы приезжий пытался увести ребенка с детской площадки. Это заметил курьер, приехавший отдавать заказ в один из соседних домов, и отбил мальчика. Запись на камеру, сделанную курьером, на которой видно подозрительного мужчину, разместил паблик "Подслушано в Люблино" во "ВКонтакте".

"Ребенок твой? Ну отпусти его, пожалуйста! Все иди. Не приставай, пожалуйста, к детям", - обращается на видео курьер к бородатому мужчине, который тянет ребенка в неизвестном направлении.



Когда мужчина уходит, курьер напоминает мальчику, что с незнакомцами нельзя никуда ходить.

По мнению автора ролика, приезжий находился в состоянии опьянения.

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что проводят проверку по факту опубликованного видео. Ход проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.