Сыновьям липецкого священника запросили по 18 лет лишения свободы каждому

Гособвинение в ходе прений сторон просит 2-й Западный окружной военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые признались в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии, по 18 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходит процесс по делу троих обвиняемых по видео-связи.

"По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима", - заявил прокурор.



Каждому из них перед придется 3 года провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет - в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, братья намеревались вступить в признанный террористическим легион "Свобода России".* Для этого фигуранты в мессенджере Telegram присоединились к каналу легиона и вышли на связь с его представителями.

Для реализации своего плана подсудимые отправились в Курскую область к границе, чтобы затем перебраться на украинскую территорию. Там они были задержаны сотрудниками погранслужбы ФСБ. Каждому из них в окончательной редакции предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).

Последнее слово братьев

"Я не считаю себя террористом и то, что я хотел совершить государственную измену", - выступил с последним словом Иоанн Ащеулов. "Меня здесь судят за то, что я считаю проведение специальной военной операции незаконной", - отметил в свою очередь Тимофей Ащеулов.



Третий брат - Алексей Ащеулов - также отказался признавать себя террористом и изменником Родины. Приговор будет оглашен 3 июля.