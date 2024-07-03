Военный суд приговорил братьев Иоанна, Тимофея и Алексея Ащеуловых* (все трое внесены в список террористов и экстремистов) к лишению свободы на срок от 17 до 17,5 года по делу о покушении на госизмену и терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Ащеуловы* - сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова. Их задержали летом 2023 года в Курской области, когда они пытались перейти границу для участия в боевых действиях на стороне Украины.

Следователи заявили, что братья решили перейти на сторону Украины, «будучи противниками политического решения президента России о начале СВО». Сообщалось, что они решили вступить в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную в России.

Прокурор просил назначить каждому из них 18 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове братья заявили, что не считают себя террористами, передает ТАСС. Адвокаты ссылались в суде на то, что преступления не были окончены, а также на возраст подсудимых и их происхождение из многодетной семьи. На сайте Росфинмониторинга указано, что они родились в 2000, 2003 и 2005 годах.

* внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.