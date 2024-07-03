В Херсонской области мужчину осудили на два года за экстремизм

Суд в Херсонской области приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в силовых структурах Херсонской области.

"Новокаховским районным судом вынесен приговор гражданину Украины Зозулюку Павлу Владимировичу 10.01.1981 г. р., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сообщили в УФСБ по региону.



В прокуратуре Херсонской области уточнили, что суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Расследование проводилось СУ СК России по Херсонской области. В сентябре 2014 года подсудимый вступил в состав запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "Правый сектор"*.

"В период времени с 2014 по 2016 год мужчина через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет осуществлял публичные призывы к вступлению в указанную организацию, а также предоставлял инвентарь и проводил тренировки участников запрещенного движения для подготовки к участию в реальных боевых действиях против интересов Российской Федерации", - уточнили в управлении.



В прокуратуре подчеркнули, что в любой момент мужчина мог прекратить свое участие в запрещенной организации, но этого не сделал. В октябре 2022 года после присоединения Херсонской области к РФ Зозулюк попытался завербовать двоих мужчин в экстремистскую организацию в Таврийске, они отказались.