Командиру минометного взвода ВСУ дали срок за обстрел жилых домов в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам строгого режима 27-летнего командира минометного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Казымова за обстрел жилых домов. Об этом в среду, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

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Как установил суд, с июля по сентябрь 2019 года осужденный, действуя в районе села Павлополь, приказывал подчиненным стрелять из минометов по жилым домам и мирному населению в селах Октябрь, Коминтерново и Чермалык. В отношении Казымова были возбуждены уголовные дела о покушение на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Следствие установило, что в результате приказа командира минометного взвода ВСУ как минимум один мирный житель погиб, одна женщина получила ранение, более чем 20 гражданским был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

24 мая сообщалось, что в ДНР военнослужащих ВСУ осудили пожизненно за расстрел гражданских в Мариуполе.