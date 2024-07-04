Аферист похитил у москвички 3,8 миллиона для удаления интимных фото

Аферист похитил у жительницы Москвы 3,8 миллиона рублей под предлогом удаления интимных фотографий. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По словам собеседницы «ВМ», жертвой преступления стала 23-летняя девушка, который злоумышленник обещал удалить из интернета ее интимные фотографии.

— Потерпевшая перевела требуемую сумму, однако порочащая ее честь и достоинство информация так и не была удалена, — заявила Петрова.



Полиция вышла на след подозреваемого и задержала его в Одинцово. По данным следствия, мужчина заранее знал, что удалить фотографии не может. В рамках расследования возбудили уголовное дело, а злоумышленника заключили под стражу.

17 мая суд в Москве заключил под стражу мужчину, который совращал 11-летнюю девочку через мессенджер. В ходе переписки злоумышленник присылал ребенку свои интимные фото и попросил ее сделать то же самое. Девочка испугалась и рассказала обо всем родителям.