ФСБ нашла два взрывных устройства в доме участника нападений в Дагестане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла взрывные устройства в доме одного из террористов, устроивших нападения на религиозные учреждения в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 1 июля сотрудники ФСБ проводили обыски в дагестанском селе Сергокала, из которого приехали террористы, напавшие на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале. В доме, где проживал 43-летний участник нападения, были найдены два готовых к использованию самодельных взрывных устройства (СВУ). Они представляли собой заполненные взрывчаткой пластиковые бутылки с выведенными проводами.

2 июля сообщалось, что в Сергокале нашли два СВУ при расследовании терактов, произошедших в Махачкале и Дербенте.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.