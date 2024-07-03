Крановщик погиб на работе на стройплощадке в Даниловском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«На территории возводимого жилого комплекса (High Life) в 1-м Кожевническом пер. крановщик, по предварительным данным, потерял сознание в кабине крана на высоте примерно 200 м. Спасатели в условиях сильного ветра и нагрева конструкций крана поднялись в кабину, однако рабочий был уже мертв», – сказал собеседник агентства.



Крановщик потерял сознание в кабине на высоте 200 метров в Москве

Он добавил, что тело мужчины спускают вниз, на месте работают оперативные службы.