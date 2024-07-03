Стало известно о разрушениях после атаки ВСУ на Новороссийск

Два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Новороссийск в Краснодарском крае, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко. По его словам, поквартирные обходы продолжаются.

На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет, — написал Кравченко.



Ранее мэр Новороссийска объявлял в городе опасность атаки безэкипажных катеров. Он попросил жителей города никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем». Только после этого обстановка будет безопасной, подчеркнул он. Позднее Кравченко подтвердил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров.

МО РФ раскрыло подробности атаки беспилотных катеров на Новороссийск

В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что в ночь на 3 июля в акватории Черного моря российскими силами уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 10 беспилотников над разными российскими регионами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также информировал, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО над регионом. По его словам, два дрона сбиты над Карачевским районом, еще по одному беспилотнику — над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Никто не пострадал.