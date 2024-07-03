Девушка сломала позвоночник во время конной прогулки в Калининградской области

В Калининградской области девушка сломала позвоночник во время конной прогулки, хозяйка лошади отрицает причастность к травме. Об этом сообщает "Клопс".

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По словам 25-летней калининградки, она решила покататься с друзьями на лошадях по берегу залива в Гурьевском районе. Конный клуб, который предоставлял такую услугу, они нашли на "Авито".

"В описании указывалось, что маршрут рассчитан на новичков, а в поездке гуляющих сопроводит инструктор", - подчеркивает девушка.



Конная прогулка в поселке Заливное проходила вполне успешно, но при подходе к заливу ее лошадь, которая уже успела продемонстрировать своенравность, испугалась роя насекомых. Кобыла встала на дыбы и скинула наездницу, та упала на землю и сильно ударила спину. Тем не менее поездка продолжилась.

"От неожиданности и боли у меня перехватило дыхание. Инструктор даже не удосужилась спуститься со своей лошади, лишь на расстоянии спросила, могу ли я сесть в седло", - рассказала пострадавшая.



В итоге она обратилась к медикам и узнала, что сломала позвонок. Кроме того, из-за падения сместились две грыжи. Сейчас девушка находится на постельном режиме. Из-за травмы она не может работать и была вынуждена переехать к родителям. Калининградка уверена, что лошадь, предоставленная ей для прогулки, не подходила для новичков, а сама поездка проходила с нарушениями техники безопасности.

"Нам даже не выдали шлемы, седла были закреплены плохо", — вспоминает пострадавшая.



Она обратилась в конный клуб, но не смогла возместить ущерб.

По словам хозяйки лошади, травма могла быть получена ее клиенткой уже после прогулки. Журналистам владелица клуба заявила, что не собирается платить, так как ее причастность не доказана.